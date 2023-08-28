Прибыли китайских промышленных компаний падают седьмой месяц подряд

Прибыли промышленных компаний Китая продолжают падать, поскольку слабый спрос и замедление восстановления после пандемии давят на компании. Об этом пишет Reuters.

Согласно данным Национального бюро статистики за первые семь месяцев 2023 года прибыль промышленных компаний сократилась на 15,5% в годовом исчислении.

Кроме того, в июле прибыль упали на 6,7% по сравнению с прошлым годом, а в июне - снизилась на 8,3%.

"Крупные китайские производители понесли убытки в первом полугодии, а инжиниринговая компания China Aluminum International сообщила о чистом убытке в размере $114,2 млн по сравнению с годом ранее", - об этом говорится в сообщении.

Добавляется, что за первые семь месяцев этого года прибыли государственных предприятий упали на 20,3%, иностранных компаний - на 12,4%, а компаний частного сектора - на 10,7%.

За этот период прибыли сократились в 28 из 41 основного промышленного сектора, причем выплавка и переработка черных металлов показала самое глубокое падение - на 90,5%.