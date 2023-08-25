Последнее обновление: 25.08.2023 14:17

Heineken продала свой бизнес в России за 1 евро

Компания Heineken объявила о продаже активов в России, покупателем стал крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставрополья, пишет Forbes.

Пресс-служба нидерландской пивоваренной компании сообщила изданию, что завершила сделку по продаже.

100% Heineken в России проданы всего за 1 евро, следует из пресс-релиза компании. Но покупателю придется погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере около 100 млн евро.

По оценке Heineken, продажа российских активов принесет «ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро».

В отличие от других крупнейших международных компаний (например, Renault–Nissan), сделка не предусматривает обратного выкупа. Новому владельцу достанутся все оставшиеся активы Heineken в России, включая семь пивоваренных заводов.

Покупателем стала группа «Арнест» —производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.



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