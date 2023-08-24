Годовой выпуск удобрений в России вырос на 15,8% в июле

Российские предприятия в июле увеличили производство минеральных удобрений на 15,8% к июлю 2022 года и на 1,6% - к июню 2023 года, до 2,1 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). Об этом сообщает Росстат.

Выпуск калийных удобрений увеличился на 50,2% к июлю 2022 года и на 8,1% к июню 2023 года, составив 0,8 млн тонн.

Производство фосфорных удобрений повысилось на 0,9% год к году, и на 4,6% - к предыдущему месяцу, составив 0,4 млн тонн.

Выпуск азотных удобрений составил 0,96 млн тонн (на 2,1% больше, чем в июле 2022 года, но на 4,3% меньше, чем в июне 2023 года).

За январь-июль 2023 года в России было выпущено 14,5 млн тонн удобрений - на 2,4% выше, чем за тот же период 2022 года.

Производство калийных удобрений за семь месяцев составило 4,6 млн тонн, сократившись на 0,6% год к году. Выпуск фосфорных удобрений вырос на 1,3%, до 2,6 млн тонн, азотных - на 4,7%, до 7,3 млн тонн.

Выпуск аммиака за январь-июль составил 9,9 млн тонн, снизившись почти на 2% год к году. В июле его производство увеличилось на 4,2% к тому же месяцу 2022 года и сократилось на 2,2% к июню этого года.