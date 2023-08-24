Минобороны РБ будет изымать хлебовозки, автолавки и снегоболотоходы во время мобилизации

Минобороны Беларуси утвердило перечень транспортных средств, подлежащих изъятию в период мобилизации и военного времени.

"Все транспортные средства государственных органов, иных организаций независимо от форм собственности, являющихся собственниками транспортных средств или владеющих транспортными средствами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. ", - говорится в постановлении ведомства №17 от 3 августа 2023 года.

У населения Минобороны заберет легковые автомобили с колесной формулой 4 х 4; автобусы; грузовые автомобили (бортовые; самосвалы; со специальными кузовами: авторефрижераторы; автофургоны изотермические; автолавки; автохлебовозки; фургоны на шасси грузовых автомобилей); специальные автомобили: автовышки; автокраны; автоцистерны для воды и пищевых продуктов; топливоцистерны; топливозаправщики; прочие специальные; грузопассажирские автомобили; седельные тягачи; прицепы автомобильные; полуприцепы автомобильные; тракторы; прицепы тракторные; полуприцепы тракторные; самоходные машины; квадрициклы; снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы).