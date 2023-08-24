Минторг США продлил пошлины на ввоз катанки из России, Беларуси, Великобритании, Украины

Минторг США продлил антидемпинговые пошлины в отношении углеродистой и стальной катанки (сырье для получения проволоки) из России, Беларуси, Украины, а также Великобритании, Испании, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Корея, Турции и ЮАР.

Об этом говорится в уведомлении Минторга, обнародованном в сборнике официальных документов правительства США, сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, министерство и федеральная Комиссия США по международной торговле по итогам проведенного регулярного обзора антидемпинговых пошлин в отношении катанки из перечисленных стран пришли к выводу, что их отмена "скорее всего, приведет к дальнейшему продолжению или повторению случаев демпинга" на американском рынке. В связи с этим пошлины, которые были введены в 2018 году, продлеваются еще на пять лет до следующего аналогичного обзора.