В ЕАЭС разработали новый транзитный классификатор

Коллегия Евразийской экономической комиссии 22 августа утвердила Классификатор случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин.

Как сообщает ЕЭК, он разработан таможенным блоком комиссии и органами стран ЕАЭС для выполнения положений Порядка заполнения транзитной декларации. Вступит в силу 1 октября 2023 года.

Документ позволит автоматизировать обработку сведений об исполнении обязанности по уплате налогов, таможенных пошлин, специальных пошлин, антидемпинговых пошлин и компенсационных пошлин.

Классификатор будет включен в решение комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».