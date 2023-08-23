ЕЭК утвердила правила взаимного признания ЭЦП в трансграничных B2G взаимодействиях

Коллегия Евразийской экономической комиссии 22 августа утвердила правила взаимного признания электронной цифровой подписи (ЭЦП) в трансграничных B2G (Business-to-Government) взаимодействиях на территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, решение будет способствовать упрощению трансграничного взаимодействия и повышению эффективности ведения бизнеса в ЕАЭС.

Ранее коллегия ЕЭК определила 14 сфер, которые в первоочередном порядке требуют обеспечения признания ЭЦП в трансграничных B2G взаимодействиях.

С внедрением новых правил компании, работающие в разных странах Евразийского экономического союза, смогут использовать одну и ту же ЭЦП для взаимодействия с государственными органами. Это значит, что не будет необходимости получать отдельные ЭЦП для каждой страны, что значительно упростит процесс и снизит административные расходы.

В долгосрочной перспективе это решение будет способствовать развитию трансграничной торговли и интеграции в ЕАЭС. Реализация новых правил потребует доработки доверенных третьих сторон ЕЭК и государств-членов, созданных первоначально только для межгосударственного G2G (Government-to-Government) взаимодействия. Выполнение основных работ запланировано уже в этом году.