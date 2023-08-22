Каховскую ГЭС с водохранилищем лучше не восстанавливать - ученые

Отстраивать Каховскую ГЭС и повторно затапливать территории Украине не выгодно ни социально, ни экономически. К такому выводу пришла ученые после исследования.

По их мнению, в случае восстановления ГЭС может обостриться целый скоп проблем: разрушение берегов, затопление кладбищ и скотомогильников, угроза уничтожения садов, а также значительное загрязнение воды. В тоже время возрождение Великого Луга, затопленного 70 лет назад, может стать грандиозным экологическим проектом. От этого выиграют и население, и окружающая среда. Помимо множества экологических плюсов, Украина получит толчок к развитию водного транспорта, сельскохозяйственной деятельности, рекреации и туризма.

Эксперты акцентируют: сегодня ни в одной стране ЕС никто бы не финансировал и не реализовал такой проект, как строительство новой ГЭС с таким водохранилищем.