Совокупные доходы госбюджета Китая выросли на 11,5% за семь месяцев

Совокупные доходы государственного бюджета Китая за первые семь месяцев 2023 года увеличились на 11,5% в годовом исчислении и составили около 13,93 трлн юаней (около $1,94 трлн). Об этом свидетельствуют опубликованные официальные данные.

По данным Министерства финансов КНР, поступления в центральный бюджет составили около 6,38 трлн юаней, что на 11,2% больше по сравнению с годом ранее, в то время как доходы местных бюджетов увеличились на 11,8%, достигнув порядка 7,55 трлн юаней.

Налоговые поступления за отчетный период составили 11,75 трлн юаней, увеличившись на 14,5% в годовом исчислении, сообщает Синьхуа.

Совокупные расходы госбюджета Китая с января по июль увеличились на 3,3% год к году и составили 15,16 трлн юаней.

По данным министерства, в секторах, связанных со здравоохранением, социальным обеспечением и занятостью, образованием, а также сельским, лесным и водным хозяйством, в указанный период наблюдался более быстрый рост бюджетных расходов.