Власти Беларуси утвердили нормы и нормативы расходов на ЖКУ в 2024 году

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 12 от 14 августа 2023 года установлены нормы и нормативы расходов на ЖКУ в 2024 году.

Согласно документу, нормы и нормативы определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за исключением организаций, которые входят в систему Минэнерго.

Так, на собственное холодное водоснабжение норма накладных расходов определена в размере не более 0,2168 рубля на 1 куб. м реализованной воды.

На собственное водоотведение (канализацию) - не более 0,1657 рубля на 1 куб. м отведенных стоков в канализацию.

На теплоснабжение и горячее водоснабжение - не более 12,7562 рубля на 1 Гкал реализованной тепловой энергии собственного производства.

Постановлением также утверждены нормативы расходов за техническое обслуживание жилого дома, обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание лифта.

При этом нормативы потерь тепловой энергии должны составлять не более 9,2%, а нормы потерь и неучтенных расходов воды будут не более 12%.