Domino's Pizza запускает процедуру банкротства российского бизнеса

Компания DP Eurasia N.V. - оператор бренда Domino's Pizza в России – не смогла продать свой российский бизнес и инициировала его банкротство. Об этом идет речь в сообщении компании, пишут медиа.

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания DPRussia вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к пресечению попыток продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России", - заявили в компании.

В DP Eurasia N.V. добавили, что заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки.