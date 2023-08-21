Goldman Sachs снова ухудшил прогноз для индекса MSCI China

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. понизили прогноз для индекса MSCI China, а также для прибылей китайских компаний, в связи с ухудшением ситуации на рынке недвижимости КНР.

Согласно новому прогнозу Goldman, значение MSCI China через 12 месяцев составит 67 пунктов, что на 13% выше значения индекса на закрытие рынка в пятницу. Предыдущий прогноз экспертов инвестбанка MSCI China составлял 70 пунктов.

Позитивные последствия июльских обещаний Политбюро Компартии КНР поддержать экономику страны оказались краткосрочными, говорится в обзоре Goldman.

"Проблемы рынка недвижимости и их потенциальное распространение на реальную экономику и финансовый сектор являются основными причинами коррекции рынка акций", - отмечают эксперты.

Goldman ухудшил прогноз для MSCI China второй раз за три месяца. В июле он был понижен до 70 пунктов с 80 пунктов.

Китайский рынок акций будет держаться в более узком диапазоне, чем ожидалось ранее, если Пекин не представит более мощные меры поддержки экономики, чтобы ослабить последствия спада на рынке недвижимости, отмечают в Goldman.

Прогноз роста прибыли в расчете на акцию компаний MSCI China на текущий год ухудшен экспертами инвестбанка до 11% с 14%.

Индекс MSCI China опустился на 2% в понедельник. Его падение с январского пика уже достигло 23%.