Дания и Нидерланды предоставят Украине 61 истребитель F-16

Украина получит 61 истребитель F-16 от Дании и Нидерландов после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Такие договоренности были достигнуты по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в эти страны в минувшие выходные.

"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел", – заявил Зеленский.

Он отметил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о передаче 42 истребителей F-16.

"И это только начало", – подчеркнул Зеленский.

"Мы сегодня объявляем, что предоставим вам 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами мы первая страна, которая может сделать серьезное обязательство предоставить истребители", – сообщила премьер Дании Метте Фредериксен.

Она выразила надежду, что другие страны также присоединятся к передаче Украине западных истребителей.

По словам Фредериксен, ожидается, что в ближайшее время начнут обучение украинские пилоты. Она добавила, что более 70 человек из Украины сейчас находятся в Дании и готовятся начать обучение.

"Надеюсь ближе к Новому году первая группа самолетов покинет Данию и направится в Украину", – заявила премьер Дании.

Она добавила, что в первой партии будет около шести самолетов. А в следующем году в Украину отправят еще восемь истребителей, а еще через год – пять.