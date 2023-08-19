Последнее обновление: 19.08.2023 12:33

Британия не признает выхода России из соглашения о двойном налогообложении

Правительство Великобритании обратилось к России с просьбой возобновить участие в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения, поскольку оно не предусматривает одностороннего приостановления.

Британское правительство отмечает, что 15 августа получило уведомление от России о приостановлении действия "практически всех существенных положений" соглашения об избежании двойного налогообложения с Британией, которое действовало с 1998 года.

На Даунинг-стрит отмечают, что Конвенция между Британией и Россией не позволяет таких односторонних действий, поэтому Лондон продолжит его выполнять.

"Правительство рассматривает эти действия со всей серьезностью. Британия обратилась к России с просьбой отменить приостановление действия соглашения", – говорится в сообщении, где отмечается, что британская сторона обдумывает дальнейшие шаги.

8 августа Путин подписал указ о приостановлении большинства положений договоров об избежании двойного налогообложения с 38 странами, в частности Польшей, США, Болгарией, Швецией, Британией, Венгрией, Францией, Италией, Чехией, Норвегией и др.

Согласно указу, решение было принято, "исходя из необходимости неотложных мер" в связи с "недружественными действиями" некоторых стран в отношении России, ее граждан и компаний. Теперь российское правительство должно разработать, а парламент – одобрить соответствующий законопроект.



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