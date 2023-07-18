Минобразования Беларуси готово ввести устный экзамен для абитуриентов

Минобразования Беларуси готово рассмотреть возможность введения устного экзамена в дополнение к централизованному для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования на социально-гуманитарные специальности.

«Мы полагаем, сегодня система образования готова рассмотреть возможность, в первую очередь для социально-гуманитарных дисциплин, введения устного экзамена в дополнение к централизованному экзамену, который сдается всеми выпускниками учреждений общего среднего образования", - заявил министр образования РБ Андрей Иванец в понедельник.

"По мнению учителей, которые входили во все приемные комиссии устного экзамена и представителей профессорско-преподавательского состава вузов, это очень хорошая форма контроля знаний абитуриентов», - добавил он.