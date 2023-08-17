Последнее обновление: 17.08.2023 17:02

В Беларуси введено госрегулирование затрат на платные стоматологические услуги

Минздрав Беларуси ввел государственное регулирование норм времени и расхода материалов на платные стоматологические медицинские услуги.

«Цель – совершенствование действующих нормативных документов для расчета тарифов на платные стоматологические услуги», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что утвержденные нормы распространяются на все юрлица и ИП, оказывающих эти услуги, независимо от их формы собственности и подчиненности.

В постановлении произведено техническое переформатирование, описывается услуга, время на ее оказание и количество используемого материала, произведена корректировка 853 текущих норм времени, в общей сложности исключено 317 услуг, актуализировано 357 услуг, добавлено 212 новых видов услуг. Постановление содержит актуализированные нормы времени и расхода материалов по 678 видам стоматологических услуг.



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