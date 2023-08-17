Швеция утвердила военную помощь Украине на €270 млн

Парламент Швеции Риксдаг одобрил передачу Украине нового пакета помощи для Украины общей стоимостью 3,25 млрд шведских крон.

Как говорится в сообщении, Киев получит боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (примерно 90 млн евро), а также грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (примерно 180 млн евро), говорится в сообщении на сайте Риксдага.

Риксдаг также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы их потом передали Украине.

Это решение означает, что статья расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете Швеции увеличится на 545 млн шведских крон (46 млн евро) в 2023 году.