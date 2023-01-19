Швеция объявила о планах предоставить Украине САУ Archer и 50 БМП

Премьер Швеции Ульф Кристеррсон объявил о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а также противотанковые ракеты NLAW.

Об этом премьер сообщил на пресс-конференции, сообщает SVT.

Это уже десятый пакет военной помощи, который Швеция предоставит Украине. Он состоит из трех частей, одна из них отведена САУ Archer - для их передачи нужна дополнительная подготовка. Кристерссон поручил провести такую подготовку.

"Важно желание Украины получить то, что им больше всего нужно", - сказал он.

Правительство не предоставляет никакой информации о том, сколько именно Archer Швеция передаст Украине, но речь идет, вероятно, об Archer B, которые хранятся на складах и которых в Швеции 24.

САУ Archer широко признана как одна из самых современных артиллерийских систем в мире, способная стрелять снарядами на расстояние до 50 км.

Пакет помощи также включает гранатометы, противотанковые пушки, автоматическое оружие и оборудование для разминирования. Общая стоимость пакета составляет 4,3 миллиарда шведских крон. Согласно сообщению правительства, в эту сумму не включены САУ Archer.