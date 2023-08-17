Последнее обновление: 17.08.2023 17:02

ГТК Беларуси усилит смены на погранпереходах с Литвой и Латвией

Таможенный комитет Беларуси обещает усилить смены своих сотрудников на границе с Латвией и Литвой после решения последней закрыть два погранперехода на границе с РБ.

«Прогнозируется, что транспортные потоки из закрытых пунктов пропуска переориентируются на белорусско-литовские "Каменный Лог" и "Котловка", белорусско-латвийский "Урбаны"... Белорусской таможней, в свою очередь, будут предприняты все возможные меры по минимизации вредных последствий от принятых литовских решений, в том числе по созданию условий для пересечения границы и усилению таможенных смен в этих трех пунктах пропуска", - говорится в сообщении пресс-службы ГТК.

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