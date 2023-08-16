Доллар возобновил рост на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 августа 2023 года белорусский рубль активно укрепляется к снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,78 копейки или 0,25%, до 3,1911 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,26 копейки или 0,08%, до 3,2864 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 69 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,91 копейки или 0,21% до 4,3600 рубля за 10 юаней при объеме торгов 4,8 млн. юаней.