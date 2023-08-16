Инфляция в Канаде в июле ускорилась до 3,3%

Потребительские цены в Канаде в июле 2023 года выросли на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с 2,8% в июне. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде увеличились на 0,6%, передает Интерфакс.

Цены на продукты питания выросли на 0,4% за июль и на 7,8% - в годовом выражении. Одежда и обувь подешевели на 1% за месяц и подорожали на 1% за год. Расходы на транспорт повысились на 1,3% за месяц и снизились на 1% в годовом выражении. Цены на жилье увеличились на 0,7% и на 5,1, соответственно. Цены на бензин замедлили снижение в годовом выражении до 12,9% после падения на 21,6% в июне.

Руководство ЦБ Канады пересмотрело в июле свой инфляционный прогноз и теперь ожидает, что инфляция останется в районе 3% в течение всего следующего года и достигнет целевого показателя в 2% только в середине 2025 года.