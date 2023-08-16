Последнее обновление: 16.08.2023 14:17

Польша купила самолеты ДРЛО и дроны Bayraktar

Польша приобрела у Швеции самолеты дальнего радиолокационного обнаружения

Об сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского Агентства вооружений Гжегож Поляк, передает Интерфакс.

"Агентство заказало самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, исходя из потребностей Вооруженных сил в области радиоэлектронной разведки нижних слоев атмосферы", - сказал он.

"Дополнительно приобретены, среди прочего, дроны Bayraktar TB2, также планируется в ближайшее время подписание контракта на поставку аэростатов, которые значительно увеличат возможности Вооруженных сил и расширят зону радиолокационной разведки", - добавил Поляк.

Он также сообщил, что "в прошлом месяце была заложена постройка корабля радиоэлектронной разведки Delfin, который будет передан ВМС Польши в 2027 году".

"Это еще один корабль, который сможет вести радиолокационную разведку в морских водах. Это самое современное решение такого типа, которое позволит закрыть морскую границу", - подчеркнул Поляк.

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