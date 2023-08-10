Запорожская АЭС вновь осталась без основной линии электроснабжения

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в ночь на 10 августа потеряла питание с основной высоковольтной линии 750 кВ и оказалась на грани очередного блэкаута, сообщает УНН.

"Временно оккупированная Запорожская АЭС ночью 10 августа потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания (блэкаут)", - говорится в сообщении "Энергоатома".

В случае этого сценария, как указали в НАЭК, "главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячий останов", который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)".

Как отметил врио исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолаживать" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов".

Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока, пояснили в НАЭК.

"Подчеркиваем: дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, управление станцией нелегитимным и неподготовленным рашистским руководством, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно приближает ЗАЭС к катастрофе. Именно поэтому Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора - НАЭК "Энергоатом", с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта. Для этого необходимы срочные действия всего международного сообщества! Ядерный терроризм рф должен быть немедленно остановлен, а захватчики должны покинуть территорию станции и ее города-спутника Энергодара!" - подчеркнули в Энергоатоме.