Глава МАГАТЭ назвал 5 принципов обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Украину и Россию соблюдать 5 принципов обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС в Украине

Список гласит: «Не должно быть никаких атак на ЗАЭС», «ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для танков, тяжелого вооружения, боеприпасов или личного состава», «Нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС», «Все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа», «Не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы».

Гросси сказал, что этот список он согласовывал во время многочисленных встреч с руководством Украины и России после своего визита на ЗАЭС в сентябре 2022 года.

“Прошу обе стороны соблюдать эти принципы”, - обратился Гросси к России и Украине на заседании Совета безопасности ООН.