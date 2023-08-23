Британия профинансирует ядерную безопасность Украины на 225 млн евро

Великобритания предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн фунтов (225 млн евро) для укрепления энергетической безопасности Украины и помощи в избавлении зависимости от ядерного топлива из РФ.

Об этом объявил министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время своего визита в Украину, сообщает Sky News.

В рамках соглашения британская компания Urenco будет предоставлять украинской национальной компании "Энергоатом" услуги по обогащению урана, которые являются жизненно важными для ядерного топлива.

Лондон предоставит кредитные гарантии "Энергоатому" через британское экспортно-кредитное агентство "UK Export Finance".

Как надеется британское правительство, это укрепит энергетическую безопасность Украины и поможет положить конец зависимости страны от ядерных услуг и ядерного топлива из РФ, а также будет способствовать дальнейшей изоляции Владимира Путина.

Во время своего визита в Украину Шаппс встретился с высокопоставленными украинскими министрами и представителями энергетической отрасли, а также посетил электростанцию, которая находится на ремонте после повреждений, нанесенных российскими бомбардировками.

По данным Департамента энергетической безопасности и Net Zero, новый кредит увеличит невоенную финансовую помощь Великобритании Украине почти до 5 млрд фунтов (почти 6 млрд евро).