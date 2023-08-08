В Бресте задержана иностранка за попытку ввоза $100 тыс. без декларирования

Брестская транспортная прокуратура санкционировала заключение под стражу 41-летней иностранной гражданки, которой инкриминировано незаконный ввоз наличных денежных средств в крупном размере.

«Согласно материалам уголовного дела сотрудники Брестской таможни 28 июля 2023 года в ходе таможенного контроля трех иностранных граждан, следовавших на легковом автомобиле из Республики Польша в Республику Беларусь, выявили факт сокрытия перемещаемой валюты. Каждый из иностранцев задекларировал определенные суммы денег. Однако одна из них передала 100 тыс. долларов США своему спутнику, так как не имела документа, подтверждающего происхождение денежных средств», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Возбуждено уголовное дело. Деньги изъяты.