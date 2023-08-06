Последнее обновление: 06.08.2023 09:51

США сократили импорт из КНР почти на 25%

США сократили импорт из КНР почти на 25%, несмотря на попытки наладить отношения, сообщила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что несмотря на то, что руководства двух стран пытаются наладить отношения, они все еще остаются напряженными.

Американские компании, включая HP и Lego, стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться "зажатыми между соперничающими сверхдержавами".

По итогам мая 2023 года главным торговым партнером США стала Мексика. Помимо нее на "доминирующее положение Китая" претендуют Вьетнам и Таиланд.

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