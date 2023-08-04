Последнее обновление: 04.08.2023 13:09

Власти Беларуси в ООН требуют отмены санкций против калия

Режим Лукашенко в очередной раз выставит себя мировым кормильцем и с трибуны ООН потребовал отмены санкций против калийной отрасли Беларуси.

"Мы неоднократно на различных уровнях и площадках обращали внимание мирового сообщества на то, что санкции, незаконно введенные западными странами против Белоруссии, в том числе против ее калийной отрасли, несут крайне негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности", - заявил постпред РБ в ООН Валентин Рыбаков на заседании Совбеза всемирной организации по продовольственной безопасности.

"По нашим оценкам на основе данных FAO, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в прошлом году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16%, в текущем году <...> поставки белорусского калия в Африку полностью парализованы из-за действий Литвы", - посетовал Рыбаков, который несколько дней приезжал в Минск на совещание к Лукашенко.

Он утверждает, что до закрытия литовского транзита и портов Балтики на долю Беларуси приходилась пятая часть мировых поставок калия, а многие африканские страны полностью или наполовину закрывали свои потребности поставками удобрений из Беларуси.

"Дефицит удобрений в мире уже распространяется с кукурузы и пшеницы на все основные культуры, включая рис, что в ближайшем будущем неизбежно окажет разрушительное воздействие на жизнь миллиардов людей в Азии и Южной Америке", - предсказал Рыбаков.

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