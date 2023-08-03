ГТК разрешил временно предоставлять копию сертификата о происхождения товара

ГТК Беларуси разрешил на временной основе представлять копию сертификата о происхождении товара, сообщила пресс-служба ведомства.

«На временной основе, по 31 декабря 2023 г., в подтверждение происхождения товаров для целей, предусмотренных п. 3 и п. 4 ст. 37 Договора о ЕАЭС, можно представлять электронную или бумажную копию сертификата о происхождении товара», - говорится в сообщении.

«Вместе с тем, не позднее 6 месяцев с даты регистрации декларации на товары, необходимо представить оригинал такого документа. Подтверждается данное обязательство декларантом на оборотной стороне копии сертификата (в произвольной форме пишется от руки или печатается). В случае непредставления оригинала сертификата о происхождении товара в установленный срок, его происхождение считается неподтвержденным», - уточнили в ведомстве.