Последнее обновление: 01.08.2023 12:05

ISW: Лукашенко хочет запустить производство "шахедов" на территории Беларуси

Углубление двустороннего военного сотрудничества Беларуси и Ирана на фоне взаимной поддержки России в военной агрессии против Украины указывает на желание Лукашенко заключить соглашение по производству Ираном беспилотников Shahed на территории Беларуси.

Так аналитики американского Института изучения войны (ISW) комментируют командировку министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Иран. В Иране были подписаны Меморандум о взаимопонимании и план двустороннего военного сотрудничества РБ и Ирана на 2023 год.

ISW предполагает, что в ходе переговоров Хренина с министром обороны Ирана Аштиани обсуждались поставки оружия.

Возможно, Беларусь также пыталась заключить сделку по производству Ираном беспилотников Shahed на территории Беларуси на фоне сообщений о том, что Иран хотел превратить завод в Гомельской области Беларуси в производство Shahedов.



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