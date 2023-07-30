Последнее обновление: 30.07.2023 11:49

Не менее 20 человек получили ранения после ракетного удара РФ по учебному заведения в Сумах

В результате ракетного удара РФ по учебному заведения в Сумах минувшей ночью два человека был убиты, еще 20 пострадали.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что атаке подверглось четырехэтажное здание учебного заведения в Сумах, на протяжении ночи спасатели боролись с возникшим в результате этого крупным пожаром. Здание претерпело значительные разрушения.

По информации Сумского городского совета, в результате попадания вражеской ракеты разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены два общежития.

О каком именно учебном заведении идет речь и другие подробности пока не приводятся.

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