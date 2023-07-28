ЕС разрешил Германии потратить €40 млн на первый постоянный LNG-терминал

Европейская комиссия в четверг одобрила пакет поддержки на €40 миллионов, которые Германия стремится вложить в строительство первого постоянного терминала для приема сжиженного природного газа в мысе Брунсбюттель. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Исполнительный орган ЕС должен был одобрить государственное финансирование LNG-терминала в Германии в связи со строгими требованиями к государственной помощи на территории объединения.

Новый терминал, как ожидается, будет запущен к концу 2026 года. Он сможет принимать 10 миллиардов кубометров газа в год, что примерно равно примерно пятой части поставок газа в Германию из России.

Общая стоимость проекта строительства LNG-терминала оценивается в €1,3 миллиарда. Около 50% акций будет принадлежать немецкому государственному банку KfW, 40% – нидерландскому сетевому оператору Gasunie, остальные 10% – немецкому сетевому оператору RWE.

Постоянный терминал должен заменить нынешний плавучий LNG-терминал в Брунсбюттеле, который прибыл в Германию в начале этого года.

Отдельно ЕС подчеркнул, что терминал будет переоборудован под альтернативную энергетику до 2043 года, чтобы соответствовать целям объединения о "зеленом" переходе к середине нынешнего века.

Отметим, что о намерениях построить два постоянных LNG-терминала канцлер Германии Олаф Шольц заявил вскоре после начала войны в Украине. Из-за прекращения поставок из РФ Берлин лишился источника 50 миллиардов кубометров газа в год.

После отказа от российского газа в Германии уже заработали плавучие LNG-терминалы в Вильгельмсгафене, Брунсбюттеле и Лубмине, чьи мощности должны расшириться.