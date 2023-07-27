С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособий семьям, воспитывающим детей

С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, с 1 августа 2023 г. по 31 января 2024 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 651,35 рубля, на второго и последующих детей – 744,40 рубля, на ребенка-инвалида – 837,45 рубля.

Размеры пособия выросли на 7,5%.

С 1 августа по 31 октября 2023 г. государственные пособия семьям, воспитывающим детей, устанавливаются в следующих размерах:

пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):

при рождении первого ребенка - 10 БПМ или 3644 рублей;

при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ или 5 101,60 рубля;

пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) - 100% БПМ или 364,40 рубля;

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) - 50% БПМ или 182,20 рубля.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) - 50% БПМ или 182,20 рубля;

на ребенка-инвалида старше 3 лет - 70% БПМ или 255,08 рубля.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет(ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - 100% БПМ или 364,40 рубля;

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - 120% БПМ или 437,28 рубля;

пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) - 70% БПМ или 255,08 рубля.

Пособиями охвачено около 400 тыс. детей, в том числе пособием по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет более 220 тыс.

На выплату всех видов пособий в 2023 году запланировано порядка 3,5 млрд рублей, при этом на пособие уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 2 млрд рублей.