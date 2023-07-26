За январь-май ВВП ЕАЭС снизился на 1,1%

В январе-мае 2023 года ВВП Евразийского экономического союза составил 41,5 трлн российских рублей (570 млрд долларов США) и снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает ЕЭК, рост ВВП отмечался в Армении (+12,1%), в Казахстане (+5%) и в Кыргызстане (+4,6%).

Промышленное производство в ЕАЭС в январе-мае 2023 года составило 44 трлн российских рублей (583,6 млрд долларов США) и выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение промышленного производства наблюдалось во всех государствах-членах, самый большой рост зафиксирован в Беларуси – на 4,1%. В структуре промышленного производства ЕАЭС наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность (свыше 65%). Ее доля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 процентных пункта.

Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем-маем 2022 года увеличилось на 3,2% и составило 2,5 трлн российских рублей (32,6 млрд долларов США). Наибольший рост наблюдался в Беларуси – на 5,4%.

Объем выполненных строительных работ в ЕАЭС в январе-мае 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% и составил 4,8 трлн российских рублей (63,2 млрд долларов США). Наибольший рост зафиксирован в Армении (более чем на 47%). Рост жилищного строительства отмечен в Армении и Казахстане.

В январе-мае 2023 года объем перевозок пассажиров составил 5,7 млрд человек, что на 8,4% больше, чем в январе-мае 2022 года.