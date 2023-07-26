В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

В Госдуму внесен законопроект о выходе России из МВФ и Международного банка реконструкции и развития. Соответствующий проект авторства группы депутатов от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым опубликован на сайте Госдумы, сообщает РБК.

Законопроект предлагает признать утратившим силу постановление Верховного совета от 22.05.1992 года о вступлении России в Международный валютный фонд (МВФ).

Авторы инициативы также предлагают денонсировать протокол о вступлении России в члены Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

В пояснительной записке написано, что такая мера обосновывается проводимой МВФ в отношении России политикой, а также "санкционной политикой, особенно усилившейся с февраля 2022 года по требованию руководства США и его сателлитов".

"Вступив в МВФ, страна утратила суверенитет и превратилась в колонию". "Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России "санкций" (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации. Соответственно, России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Между тем, по информации РБК, в феврале 2023 года замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что Россия не собирается прекращать участие в МВФ, поскольку участие в его деятельности имеет важное "имиджевое значение", а также открывает доступ к "передовой международной финансовой экспертизе". Также Москва заинтересована в продолжении участия в МВФ из-за "вовлечения в процесс согласования глобальных экономических инициатив и проектов", добавил Панкин.

Кроме того, он отверг идею отказа России от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Выход из организаций может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики.