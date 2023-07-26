Завод "Шахедов" в РФ может иметь значительное влияние на войну – разведка США

Соединенные Штаты предупреждают, что после завершения строительства завода по производству дронов "Шахед" в России тот может иметь значительное влияние на войну в Украине.

Об этом аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США сообщили небольшой группе журналистов во время брифинга в пятницу, информирует CNN.

По их данным, завод по производству БПЛА, который сейчас строится, как ожидается, обеспечит РФ новым "на порядки большим" запасом беспилотников, чем тот, что она смогла закупить у Ирана до сих пор.

Как предупреждают аналитики, Иран регулярно переправляет в Россию оборудование, помогающее в строительстве завода, которое, вероятно, завершится в начале следующего года.

В апреле США обнародовали спутниковый снимок запланированного местоположения завода по производству беспилотников, расположенного в российской особой экономической зоне "Алабуга", примерно в 960 км к востоку от Москвы.

По сообщениям аналитиков разведки, на сегодня считается, что Иран предоставил РФ более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer – запас, который, по их словам, Россия почти полностью исчерпала.