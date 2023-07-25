Индекс делового доверия в Германии снизился третий месяц подряд

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снизился в июле по итогам третьего месяца подряд и оказался хуже прогнозов рынка.

Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце уменьшилось до 87,3 пункта по сравнению с 88,6 пункта в июне.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали, что индекс опустится до 88,1 пункта.

Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, снизился до 91,3 пункта с 93,7 пункта в июне, тогда как подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев опустился до 83,5 пункта с 83,8 пункта.

Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тыс. руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.