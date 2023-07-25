Цены на нефть выросли на фоне сокращения предложения и надежд на спрос в Китае

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку признаки сокращения поставок и обещания китайских властей поддержать вторую крупнейшую экономику мира подняли настроения инвесторов. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 22 цента, или на 0,3%, до 82,96 доллара за баррель к 02:53 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 23 цента, также на 0,3%, до 78,97 доллара.

Оба бенчмарки выросли более чем на 2% накануне, когда достигли самых высоких показателей закрытия с апреля.

Цены на нефть растут уже четыре недели подряд, и ожидается, что поставки сократятся из-за сокращения со стороны ОПЕК+. Некоторые аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе цена может вырасти еще больше.

"Энерготрейдеры становятся все более уверенными в том, что ужесточение политики мировых центральных банков скоро закончится, что должно оказать определенную поддержку глобальному росту", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

"В Китае, второй крупнейшей экономике мира и втором крупнейшем потребителе нефти, лидеры пообещали усилить поддержку экономики в условиях сложного восстановления после COVID-19, сосредоточившись на стимулировании внутреннего спроса.

Однако "медвежьи" данные из еврозоны и США подчеркнули слабость мировой экономики.

Согласно опросу, в июле деловая активность в еврозоне сократилась гораздо больше, чем ожидалось, поскольку спрос в доминирующей сфере услуг блока снизился, а промышленное производство падало самыми быстрыми темпами с момента начала распространения COVID-19", - пишет агентство.

В США деловая активность замедлилась до пятимесячного минимума в июле, что было вызвано замедлением роста сектора услуг, как показали данные опроса, но падение цен на производственные ресурсы и замедление найма свидетельствуют о том, что Федеральная резервная система может достичь прогресса на важных фронтах в своей борьбе за снижение инфляции.

Позже во вторник ожидаются отраслевые данные по запасам нефти в США. Четыре аналитика, опрошенные Reuters, в среднем оценили, что запасы нефти упали примерно на 2 миллиона баррелей за неделю до 21 июля.