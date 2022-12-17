МЧС эвакуировало более 20 человек из горевшего в Минске дома

Спасатели МЧС РБ эвакуировали более 20 человек из горевшего ночью дома на бульваре Шевченко в Минске.

«17 декабря 2022 года в 03.35 на номер «112» от очевидцев поступили сообщения о взрыве и загорании квартиры по бульвару Шевченко, 4 в Минске. К месту вызова были направлены подразделения МЧС, первые из которых прибыли через 4 минуты. На втором этаже происходило горение открытым пламенем, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи. При проведении разведки было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание в двух квартирах на общей площади около 40 кв.м, - говорится в сообщении ведомства.

«Спасателями с вышележащих этажей были спасены 12 человек, из них 3 детей… Из смежных и вышележащих квартир также были эвакуированы еще 10 человек. Пожар ликвидирован в 04.08. На месте работали 16 единиц пожарной аварийно-спасательной техники, более 70 спасателей», - отмечается в сообщении.

В результате пожара погибли 6 человек, включая 11-летнего ребенка.

«Кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», - также сказано в сообщении.