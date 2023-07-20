Россия оценивает санкционные потери своих производителей удобрений в $1,6 млрд

Россия оценила потери своих производителей удобрений в результате действия различных ограничений, введенных западными государствами, в сумму свыше $1,5 млрд.

"… из-за дисконта 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили, только что было сказано, если переводить в доллары, $1,2 млрд. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза", - заявил вчера Путин на совещании с правительством, передает Интерфакс.

"С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений, - продолжил он. - Их потери - порядка $1,6 млрд".

В частности, по его словам, стоимость импортных запчастей для оборудования в целом для них выросла на 40%, а рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка 10%.