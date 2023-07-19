Раскрытые в Польше агенты РФ собирались взрывать поезда с поставками для Украины

Раскрытая сеть российских агентов в Польше в том числе планировала диверсии на железной дороге против поездов, следующих в Украину с оружием и гуманитарной помощью, сообщает Gazeta Polska.

Издание узнало, что среди 66 томов дела есть указания на то, что подозреваемые члены сети планировали взрывать поезда, следующие в Украину с оружием и гуманитарной помощью. Именно риск непосредственного выполнения таких атак якобы побудил польские спецслужбы начинать аресты.

"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком велик, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", – поделился анонимный собеседник, знакомый с материалами дела.

Журналисты также узнали, что агентурная сеть была относительно новой – ее создали в начале 2023 года. Агенты якобы напрямую получали указания из Москвы и за выполнение поставленных задач получали оплату преимущественно в криптовалюте.

Разоблаченная сеть пока считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.