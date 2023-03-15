Власти Польши задержали работающих на РФ диверсантов

Польские спецслужбы выявили и нейтрализовали шпионскую сеть, работавшую на Россию, которая готовила диверсии в Польше, сообщает RMF FM.

По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали по этому делу шесть человек, а в связи с их деятельностью сети на железнодорожных путях и на объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности.

Издание утверждает, что задержанные – иностранцы, которые работали на российские спецслужбы.

Агенты ABW задержали подозреваемых в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в сеть.

В основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе в районе аэропорта в Ясенке под Жешувом. Это основной пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины. Отмечается, что камеры были установлены и в других районах Польши.