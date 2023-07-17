Крымский мост полностью закрыт, паромная переправа остановлена

Российские власти полностью закрыли автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе «145 опоры моста».

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — сообщил «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксёнов.

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена. Это официально подтвердили власти прилегающего к мосту Темрюкского района Краснодарского края.

Ранее, в российских соцсетях появились сообщения о двух взрывах в 3:04 и 3:20 по местному времени, которые были слышны в разных районах Керчи. В районе моста была объявлена воздушная тревога, движение на мосту остановлено. Пользователи соцсетей пишут о погибших и обвалившемся пролете моста, но подтверждений этим заявлениям пока нет.

На подъездах к Крымскому мосту стоят многокилометровые пробки.

Министерство транспорта России призвало сограждан ехать в Крым или из Крыма через оккупированные прифронтовые территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.