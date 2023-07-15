Беларусь создает юрлицо в РФ для содействия экспорту леса

Правительство Беларуси зарегистрирует в РФ дочернюю компанию республиканского унитарного предприятия «Беллесэкспорт» под названием УП «Беллесэкспорт», следует из постановления Совмина РБ №461 от 14 июля 2023 года.

«В целях осуществления перевозки грузовым автомобильным транспортом вывозимых с территории Республики Беларусь лесоматериалов… по территории РФ или за ее пределы в государства – члены Евразийского экономического союза, а также за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза через территорию РФ, - говорится в документе.

«Уполномочить филиал УП «Беллесэкспорт» на внесение предоставленных резидентами Республики Беларусь, осуществляющими транспортировку лесоматериалов, сведений в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса Российской Федерации и формирование ЭСД, включая специальный QR-код», - определяет документ главную функцию создаваемого филиала.

Постановлением установлен на 2023 год объем лесоматериалов, планируемый к транспортировке через РФ, в размере 0,8 млн. куб. метров.