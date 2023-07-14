Последнее обновление: 14.07.2023 18:11

ЮАР просит заменить на саммите Путина, которого надо выдать Гааге

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса просит Россию прислать на саммит БРИКС в августе главу МИД Сергея Лаврова вместо президента РФ Владимира Путина, чьего ареста в связи с преступлениями в Украине добивается Международный уголовный суд.

Об этом заявил заместитель президента ЮАР Пол Машатиле в интервью йоханнесбургской газете Mail&Guardian, передает Bloomberg.

По его словам, "дискуссии с Путиным" по поводу его визита на саммит "продолжаются".

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Вы можете понять нашу дилемму. Мы будем рады, если он не приедет", – поделился вице-президент ЮАР.

Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе, несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

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