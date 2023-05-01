ЮАР просит Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на арест

Ведущая южноафриканская газета Sunday Times сообщает, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита президента Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке летом.

Причина – в ордере на арест президента России, который выдал Международный уголовный суд в Гааге по обвинению в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Исполнение решений МУС обязательно для стран, подписавших Римский статут, в число которых входит ЮАР.

Неназванные высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи. В противном случае властям ЮАР придется заключить российского президента под арест на основании решения МУС.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", - сказал газете представитель правительства ЮАР.

Южноафриканская Sunday Times сообщает, что на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина, передает BBC.

По словам собеседника издания, этот комитет не сможет найти "никаких вариантов, которые позволили бы Путину приехать". "Единственный вариант, который у нас есть, это участие в саммите при помощи Teams или Zoom из Москвы", - добавил источник.

На прошлой неделе канцелярия Рамапосы распространила заявление, что страна не планирует выходить из Римского статута об учреждении и процедуре Международного уголовного суда - вопреки замечаниям самого главы государства.