Воздушные силы Украины отбили ночную атаку «шахедов» на Одессу

Воздушные силы ВС Украины в ночь на 11 июля уничтожили 26 из 28 ударных дронов типа Shahed, которыми РФ атаковала Украину с юго-восточного направления.

"Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", атака дронов была направлена на портовую инфраструктуры Одессы.

"Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области силы противовоздушной обороны не дали реализовать", - отмечают в командовании.

Два попали в административное здание припортового объекта. Кроме того, из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Помимо дронов, за минувшие сутки, 10 июля, как указано, Воздушные силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.