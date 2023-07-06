МИД РФ опровергает сообщения о секретных переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

В МИД РФ назвали дезинформацией сообщения СМИ о секретных переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с бывшими американскими чиновниками.

"Это дезинформация", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеканал NBC News утверждает, что группа бывших высокопоставленных американских властей провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в апреле этого года, чтобы "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине". Россия в апреле председательствовала в Совете безопасности ООН.

По данным NBC News, американскую сторону представляли Ричард Хаас – действующий председатель Совета по международным отношениям, ведущего американского аналитического центра; эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан; и эксперт по вопросам России Томас Грэм.

Все они ранее работали в Белом доме или Государственном департаменте США; также, пишет NBC News, к обсуждению присоединились некоторые бывшие чиновники Пентагона.

С российской стороны, кроме Лаврова, присутствовали "ученые, руководители крупнейших аналитических центров и исследовательских институтов" и т.д., которые якобы имеют влияние на принятие решений Владимиром Путиным или имеют контакты с Кремлем.

По словам источников NBC News, целью таких контактов было "поддержание каналов связи с Россией открытыми, где это возможно, и выяснение возможностей для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по прекращению войны".

Ричард Хаас и Чарльз Купчан длительное время продвигают нарративы о необходимости скорейшего начала переговоров между Россией и Украиной и "управления рисками" в вопросе американской военной помощи Киеву.

К примеру, Купчан еще в мае 2022 года (когда Россия держала оккупированными Херсон и часть Харьковщины) в статье для The Atlantic утверждал, что необходимо добиться прекращения огня, чтобы избежать рисков.

Хаас – автор концепции "суверенного обязательства" (подробно изложенную в работе "Расшатанный мир"), которая предусматривает фактическую отдачу на растерзание отдельных регионов сверхдержавам, чтобы достичь баланса в мире (к числу таких государств он относил и Россию).

Интересно, что примерно тогда же, когда Хаас и Купчан участвовали в переговорах с Лавровым, они опубликовали большой материал в ведущем американском издании о внешней политике Foreign Affairs, где изложили "план перехода с поля боя за стол переговоров". Если коротко, речь шла о немедленном прекращении огня, создании "демилитаризованной зоны" в Украине и начале мирных переговоров.

В офисе президента Украины в комментарии NBC News заявили, что не будут комментировать сообщения из источников о переговорах между США и Россией, но позиция Киева неизменна: "судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорили и президент, и все наши официальные спикеры. Не анонимно, а вполне конкретно и публично".