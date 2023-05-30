Минэнерго Беларуси опровергает информацию о выбросе радионуклидов на БелАЭС

Минэнерго Беларуси опровергает опубликованную в зарубежных медиа информацию о выбросе радионуклидов на БелАЭС.

«Появившаяся на литовских ресурсах информация является ложной», - говорится в сообщении ведомства.

В качестве доказательства Минэнерго ссылается на данные онлайн-мониторинга радиационного фона в районе расположения БелАЭС, достоверность которых может вызывать вопросы.

«Станция функционирует в штатном режиме, первый энергоблок работает на номинальной мощности, на втором - продолжаются работы по освоению мощности реактора в рамках этапных программ», - также сказано в сообщении.

Ведомство также отмечает, что сведения о текущих значениях мощности дозы гамма-излучения также отображается на информационных табло в населенных пунктах Ворняны, Подольцы, Рымдюны, Гоза, Чехи, Маркуны, Чернишки, Ольховка, Свирь.