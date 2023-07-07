Последнее обновление: 07.07.2023 17:45

В Беларуси вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг

Власти Беларуси вводят регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг, следует из постановления Совмина РБ №442 от 6 июля 2023 года.

«С целью повышения ценовой доступности платных стоматологических услуг для населения…», - говорится в комментарии Минздрава РБ.

«В настоящее время Минздравом проводится работа по актуализации норм времени и норм расхода материалов на платные медицинские услуги по стоматологии, а также расчету предельных максимальных тарифов на данные услуги», - также сказано в комментарии.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день не охвачены регулированием терапевтические, хирургические, ортодонтические стоматологические услуги.

Постановление Совмина вступает в силу с 1 ноября 2023 г.



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